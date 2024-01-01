В Пермском крае похоронят погибшего на СВО жителя Усть-Кишерти Прощание с военнослужащим пройдёт 5 февраля Поделиться Твитнуть

Анатолий Степанов

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В ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Кишертского муниципального округа Пермского края Анатолий Степанов. Об этом сообщили в окружной администрации.

«Ещё одна печальная новость пришла в наш округ — в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Степанов Анатолий Александрович. Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего бойца. Скорбим вместе с вами и разделяем горечь невосполнимой утраты. Светлая память!» — сказано в информации властей.

Прощание с военнослужащим пройдёт 5 февраля с 11.00 в здании Кишертского центра культуры по адресу: с. Усть-Кишерть, ул. Советская, 25.

Ранее сообщалось, что сегодня же в п. Гайны Пермского края похоронят погибшего при выполнении боевого задания 9 января 2024 года участника СВО Сергея Белькова. Он был главным корабельным старшиной, служил в должности старшего стрелка.

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