Алёна Бронникова В ходе СВО погиб военнослужащий из Пермского края Прощание с Сергеем Бельковым состоится 5 февраля Поделиться Твитнуть

Страница Елизаветы Шалгинских ВКонтакте

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб житель п. Гайны (Пермский край) Сергей Бельков. Об этом на личной странице ВКонтакте сообщила глава Гайнского муниципального округа Елизавета Шалгинских.

Сергей Бельков был главным корабельным старшиной, служил в должности старшего стрелка. Погиб 9 января 2024 года при выполнении боевого задания.

«Сергей Бельков погиб при выполнении боевого задания 9 января 2024 года, верный воинской присяге, проявив героизм, стойкость и мужество. От имени администрации Гайнского округа и от себя лично искренне выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Сергея», — написала глава округа.

Прощание с погибшим состоится завтра, 5 февраля, в его родном посёлке.

Как ранее писал «Новый компаньон», в ходе СВО 29 января погиб уроженец Александровского муниципального округа Вячеслав Шаров. О дате похорон не сообщалось.

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