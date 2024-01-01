Глава правительства РФ подписал распоряжение о создании в Перми военного учебного центра Он будет создан на базе ПНИПУ Поделиться Твитнуть

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил минобрнауки РФ создать при российских вузах 17 военных учебных центров (ВУЦ). Один из центров будет открыт при Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ). Распоряжение с соответствующим указанием опубликовано на официальном портале правовых актов.

«Создать военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по перечню согласно приложению», — говорится в документе.

В минобрнауки Прикамья ранее поясняли, что ВУЦ на базе ПНИПУ начнёт работу с 1 сентября 2024 года. Он будет готовить сержантов и солдат запаса для Воздушно-космических сил по специальности «командир отделения автоматизированных систем управления и связи командных пунктов». Приём студентов будет проводиться в апреле-июне, а обучение начнётся с 1 сентября 2024 года.

Также будут отбираться кандидаты на должность оператора беспилотных летательных аппаратов и оператора специализированных радиолокационных систем (комплексов) обнаружения, наведения и целеуказания. Набор студентов на данные направления будет проводиться в октябре-декабре 2024 года, а обучение начнётся с 1 февраля 2025 года.

Военный учебный центр будет функционировать по адресу: Пермь, ул. Королёва, 15 (корпус «А» ПНИПУ).

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