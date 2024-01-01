Максим Артамонов Весной в Москве пройдёт спектакль по рассказам пермского писателя Павла Селукова Это уже вторая постановка в столице Поделиться Твитнуть

Фото: Владислава Кузнецова

Режиссёр Денис Парамонов 2 марта поставит в Москве спектакль «Добыть Тарковского» (18+) по рассказам из одноимённого сборника пермского писателя Павла Селукова.

Постановка пройдёт в пространстве «Внутри» (независимый театр на ул.Казакова,8/3). В ней заняты актеры МХТ им. Чехова Кузьма Котрелев, Дмитрий Сумин, Мария Сокольская, Владислава Сухорукова, Антон Лобан и Александр Поршин.

Спектакль состоит из шести рассказов из одноимённого сборника Селукова.

Стоимость билетов начинается от 3000 руб.

Представление, которое состоится в начале марта, — уже вторая постановка по рассказам Селукова.

Как пояснил он «Новому компаньону», в прошлом году спектакль «Добыть Тарковского» ставили в рамках арт-лаборатории МХТ им. Чехова, а сейчас будет полноценная постановка.

Напомним, в начале февраля также должен выйти первый роман писателя с рабочим названием «Нелюди». Он будет распространяться по книжным магазинам. Первый тираж составит около 3 тыс. экземпляров.

За пять лет, с 2019 по 2023 годы, у Павла Селукова вышло четыре сборника рассказов, а сам писатель за это время стал финалистом сразу двух литературных премий: «Большая книга» и «Национальный бестселлер».

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