Максим Артамонов Пермский писатель Павел Селуков написал новый роман Он выйдет в «Редакции Елены Шубиной» Поделиться Твитнуть

Фото: Инга Савинкова

Как рассказал «Новому компаньону» писатель Павел Селуков, 2 февраля он подпишет договор об издании своей новой книги, которая выйдет в «Редакции Елены Шубиной». Это роман с рабочим названием «Нелюди».

«Послезавтра я подписываю с издательством договор. Распространяться он [роман] будет по книжным магазинам, как обычно. Первый тираж, думаю, выйдет около 3 тыс. экземпляров», — пояснил Селуков.

Сам писатель охарактеризовал свой первый роман следующим образом: «это роуд-муви, экзистенциальный боевик, действия которого происходят в России примерно в наши дни».

Павел Селуков родился в Перми в 1986 году. В 30 лет он увлёкся литературным творчеством и стал писать рассказы, публикуя их на своей странице в социальных сетях. В 2019 году вышел первый сборник его рассказов «Халулаец» (18+). В том же году вышел ещё один сборник — «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» (18+), ставший финалистом сразу двух престижных литературных премий: «Большая книга» и «Национальный бестселлер».

В 2021 году вышла третья книга писателя — «Как я был Анной» (18+). В октябре того же года в Москве была впервые вручена литературная премия имени Валентина Катаева. Ей отмечают выдающееся художественное произведение современного автора в жанре рассказа. Первым лауреатом этой премии стал Павел Селуков с рассказом «Эмигрант из Беднолэнда».

Осенью 2023 году в издательстве «Альпина Паблишер» вышел четвёртый сборник рассказов — «Рагнарёк, или Попытка присвоить мир» (18+). В него вошли разнородные рассказы — от антиутопий и коротких зарисовок из жизни до самоироничных историй.

Селуков также является соавтором сценария к фильму «Общага» по роману Алексея Иванова «Общага-на-Крови».

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