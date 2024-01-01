Алёна Бронникова В начале недели Прикамье ожидает первая оттепель Порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начало недели 5-7 февраля в Пермском крае будет тёплым и снежным. По данным Пермского ЦГМС, днём температура воздуха будет подниматься до −5…+1°.

В понедельник под влиянием очередного западного циклона в регионе ожидаются умеренные снегопады. Ветер будет умеренным, юго-восточным, с порывами ветра 15-17 м/сек. Ночью температура воздуха составит −13…−8°, на севере и востоке −20…−15°. Днём потеплеет до −5…0°, на севере и востоке — до −13…−8°, в Перми −3°.

Ночь на 6 февраля будет снежной. Днём осадки немного утихнут, во второй половине дня ожидается новая порция под влиянием следующего циклона. В течение суток в Перми выпадет 2-4 мм снега.

«Ветер умеренный, южной четверти. Температурный фон на 8-12° выше нормы — ночью −8…−3°, на севере и востоке −18…−13°. днём −5…0°, на севере до −10°. В краевой столице ночью температура воздуха окажется на уровне −4°, днём около −1°», — сообщают синоптики.

В среду снегопады усилятся. Ветер будет умеренным, восточным. Температура ночью ожидается от −7 до −2°, на севере −15…−10°. Днём воздух прогреется до −5…0°, на севере до −9°. В Перми в течение суток температура будет держаться в пределах −3…−1°.

По предварительному прогнозу, 8 февраля в регион придёт похолодание. Однако уже с 12 числа снова потеплеет.





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