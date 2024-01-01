Алёна Бронникова МЧС предупреждает жителей Прикамья о сильных порывах ветра 5 февраля Возможны обрывы линий электропередачи и сход снега с крыш Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 5 февраля ожидается ухудшение погоды в связи с сильными порывами ветра — до 17 м/с в некоторых районах. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Пермский ЦГМС.

«5 февраля прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления — утром и днём в отдельных районах порывы ветра до 17 м/с. Возможны обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП на дорогах, сход снега и льда с крыш», — сообщает ведомство.

Жителям региона рекомендуют обходить деревья и линии электропередачи, не парковать рядом с ними автомобили. Не стоит приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не давать находиться в таких местах детям. При входе в здания необходимо проверять отсутствие свисающих глыб снега, наледи и сосулек.

Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, избегать резких манёвров и торможений, а пешеходам — быть осторожными при передвижении пешком и при переходе проезжей части.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о предварительном прогнозе на февраль. Начало месяца в регионе ожидалось тёплым, с похолоданием во второй пятидневке и усилением морозов к 10 числу. По количеству осадков февраль 2024 года может обойти рекордные показатели 2019 года. Первая декада уже очень снежная, в отдельных районах может выпасть вся февральская норма осадков.





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