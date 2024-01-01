Самый снежный: синоптики рассказали, каким будет февраль в Пермском крае Пик потепления придётся на 3 февраля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Февраль в Пермском крае начнётся с очень тёплой погоды, однако уже к концу первой декады вероятно арктическое вторжение с установлением в ночные часы 25-градусных морозов. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Несмотря на перепады температур, по данным Гидрометцентра России, февраль в Прикамье пока прогнозируется на 2˚ теплее нормы, хотя не исключается, что в итоге месяц вполне может оказаться холоднее текущего прогноза.

А вот с количеством осадков всё более-менее ясно. Уже первая декада февраля ожидается очень снежной, в отдельных районах края в течение декады может выпасть вся февральская норма осадков. Вероятно, что февраль станет самым снежным с 2019 года — тогда едва не был перекрыт рекорд февраля по осадкам за весь период метеонаблюдений.

Самыми тёплыми ожидаются первые дни февраля — пик потепления придётся на эту субботу. Во второй пятидневке ожидается похолодание до -10…-15˚. К 10 февраля вероятно усиление морозов.

Вторая декада по температуре и осадкам будет близка к норме, а третья будет морозной (на 2˚ ниже нормы) и снежной. Впрочем, пока это предварительный прогноз, и он ещё может существенно измениться.





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