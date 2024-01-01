Алёна Бронникова В Прикамье мужчина погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты Возгоранию присвоили повышенный ранг 1-БИС Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В д. Баранчиново Юсьвинского муниципального округа ночью 3 февраля в пожаре погиб мужчина. По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, причиной могла стать неосторожность при курении.

Информация о горящем строении поступила дежурному оперативной службы в 04:59. Возгоранию автоматически был присвоен повышенный номер пожара 1-БИС, который объявляется в случае угрозы распространения огня на соседние объекты, при большой площади горения или при возникновении пожара в безводном районе.

Сотрудники пожарной охраны прибыли на место через 6 минут. Огнеборцы установили, что горит нежилой частный дом, приблизительная площадь пожара составляет 80 кв. м. Пожар был полностью ликвидирован в 05:40.

Всего было задействовано 16 человек личного состава и 6 единиц техники.

«По предварительной информации ГУ МЧС России по Пермскому краю, основной причиной возникновения пожара стала неосторожность при курении», — сообщает пресс-служба краевого минтербеза.

В ведомстве напоминают, что курение является одной из наиболее распространённых причин пожаров со смертельным исходом, а также призывают соблюдать требования пожарной безопасности.

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