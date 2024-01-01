Максим Артамонов В Прикамье из-за пожара в школе эвакуировали 62 человека Происшествие случилось под Соликамском Поделиться Твитнуть

В Тохтуевской средней школе в посёлке Затон около Соликамска произошёл пожар, возникший, предположительно, из-за замыкания кабеля. Из здания были эвакуированы школьники и педагоги. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

В ведомстве уточнили, что в школе сработала система «Стрелец-Мониторинг». Именно это помогло избежать жертв.

Сообщение о возгорании поступило 1 февраля в 11:55. На место происшествия выехали 19 пожарных на пяти машинах. Ещё до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 62 человека, среди них 47 детей. Огонь потушил работник добровольной пожарной команды посёлка Тюлькино при помощи огнетушителя.

По предварительным данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, причиной пожара могло стать замыкание электрического кабеля на цокольном этаже школы.

Система «Стрелец-Мониторинг» используется для обработки и передачи данных о возгорании, динамике развития пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей.

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