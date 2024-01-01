Максим Артамонов В полиции Прикамья рассказали о причинах массового ДТП на Героев Хасана В аварию попали сразу пять автомобилей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сегодня в Перми выезде из города на ул.Героев Хасана произошла массовая с участием пяти легковых автомобилей. В полиции рассказали подробности происшествия.

В комментарии изданию 59.ru в ведомстве сообщили, что утром по улице Героев Хасана в сторону Хлебозаводской ехал автомобиль Volkswagen Polo. По предварительным данным, водитель автомобиля не выдержал дистанцию и врезался в Volkswagen. Первый автомобиль развернуло от удара, и он столкнулся с легковушкой LADA Vesta, а второй Volkswagen выбросило на двигавшейся впереди Kia Rio. А Kia Rio, в свою очередь, врезался в Volkswagen Jetta.

Прибывшие на место происшествия медики осмотрели водителя Volkswagen Polo и оказали ему разовую помощь на месте.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства ДТП.

Как ранее писал «Новый компаньон» сообщение об аварии появилось в telegram-канале «ЧП Пермь/новости». Очевидцы опубликовали видео, на кадрах которого видно, как несколько автомобилей стоят на аварийках, один из них сильно помят.

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