Максим Артамонов
На Героев Хасана в Перми произошла массовая авария
В ДТП попали пять машин, на выезде из города образовалась пробка
Сегодня утром в Перми на ул.Героев Хасана рядом с остановкой у бывшего велозавода «Велта» в ДТП попали сразу пять машин. Авария произошла на выезде из Перми — около разворотного кольца.
Сообщение об аварии появилось в telegram-канале «ЧП Пермь/новости» — очевидцы опубликовали видео. На кадрах видно, как несколько автомобилей стоят на аварийках, одна из них сильно помята.
На месте также находится машина скорой помощи.
Отметим, сегодня в Перми идёт снегопад, это осложняет дорожное движение.
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