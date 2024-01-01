Максим Артамонов На Героев Хасана в Перми произошла массовая авария В ДТП попали пять машин, на выезде из города образовалась пробка Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ТГ-канала "ЧП Пермь новости"

Сегодня утром в Перми на ул.Героев Хасана рядом с остановкой у бывшего велозавода «Велта» в ДТП попали сразу пять машин. Авария произошла на выезде из Перми — около разворотного кольца.

Сообщение об аварии появилось в telegram-канале «ЧП Пермь/новости» — очевидцы опубликовали видео. На кадрах видно, как несколько автомобилей стоят на аварийках, одна из них сильно помята.

На месте также находится машина скорой помощи.

Отметим, сегодня в Перми идёт снегопад, это осложняет дорожное движение.

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