Максим Артамонов В Пермском крае министр культуры обзаведётся новым замом Соответствующий указ подписал губернатор Поделиться Твитнуть

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ губернатора Пермского края о введении должности статс-секретаря в региональном министерстве культуры. Документ подписан 1 февраля и.о.губернатора Пермского края А.Н.Смертиным. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

После вступления силу изменений общее количество заместителей у министра культуры Аллы Платоновой увеличится до четырёх. Сейчас их два: Елена Колчанова и Вера Рябкова.

Как отмечает издание, на данный момент кандидатура статс-секретаря краевого минкульта ещё не утверждена.

Алла Платонова возглавила краевой минкульт в феврале 2022 года — сначала в статусе и.о., а потом став полноценным министром. Она сменила на этом посту Вячеслава Торчинского.

Платонова — выпускница филологического факультета Пермского государственного университета.

Более 20 лет она работала в Пермском театре оперы и балета на разных должностях — от менеджера отдела маркетинга до директора театра по развитию. Участвовала в подготовке и проведении Дягилевских фестивалей, конкурсов артистов балета «Арабеск». Также она автор и идеолог театральных проектов «Оперный экстрим» и «Оперный Quest».

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