Алёна Бронникова Фигурист из Прикамья отказался принимать олимпийскую медаль по почте Александр Галлямов ждёт приглашения на вручение в МОК Поделиться Твитнуть

Фигурист Александр Галлямов, выступавший в составе российской команды на Олимпиаде 2022 года в Пекине, рассказал о том, что не готов принимать олимпийскую медаль по почте. Как сообщает ТАСС, он планирует приехать за ней в Международный олимпийский комитет.

«Если МОК хочет вручить нам медали за командный турнир, то я бы предложил им прислать нам официальное приглашение. Мы с Настей всегда уважали олимпийское движение в его оригинальном виде и всегда приезжали на любые мероприятия по первому приглашению. Принимать что-либо по почте или через третьих лиц я лично отказываюсь», — заявил он.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января принял решение о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Затем Международный союз конькобежцев лишил сборную России золотой медали командного турнира. После чего сборная опустилась с первого на третье место. Юристы Олимпийского комитета России планируют оспорить это решение.

Как напоминает perm.aif.ru, Александр Галлямов родился в 1999 году в Березниках. На Олимпийских играх в 2022 году он получил бронзовую медаль, в 2021 году стал чемпионом мира, а в 2022-м — чемпионом Европы. Он также является победителем командного чемпионата мира 2021 года, бронзовым призёром финала ISU Гран-при 2019 года.

Выступает в паре с Анастасией Мишиной. В декабре 2023 года на Чемпионате России по фигурному катанию на коньках пара, представлявшая Санкт-Петербург, заняла первое место. Фигуристы, выступавшие за Пермский край Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков завоевали бронзу.

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