Пара из Пермского края завоевала третье место на Чемпионате России по фигурному катанию Поделиться Твитнуть

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков / фото: rsport.ria.ru

Пермские фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков завоевали третье место на Чемпионате России по фигурному катанию на коньках в соревнованиях спортивных пар. Турнир проводится в Челябинске. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Прикамья.

Ещё одна пара, представлявшая Пермский край, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, заняла пятое место.

Чемпионами России стала пара Александр Галлямов и Анастасия Мишина, представлявшая на соревнованиях Санкт-Петербург. Напомним, Александр родом из Березников Пермского края.

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