Алёна Бронникова Мужчина угнал рабочий автомобиль и покатал друзей по ночному Кукуштану Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сотрудник пермского предприятия угнал служебный автомобиль, чтобы быстрее добраться домой в Кукуштан Пермского края. Как сообщает Рифей, вечером мужчина решил покатать друзей по посёлку и повредил машину.

По данным краевого ГУ МВД, о пропаже автомобиля в полицию обратился руководитель местного предприятия по переработке вторсырья. Он рассказал, что с территории склада, на ул. Героев Хасана бесследно исчезла служебная «Газель». Оперативники установили личность угонщика. Им оказался 31-летний сотрудник компании. Мужчина признался в содеянном.

«Подозреваемый пояснил, что в тот день задержался на работе. Чтобы быстрее добраться до дома, он решил воспользоваться служебным транспортом. Мужчина знал, что ключи от машины находятся в свободном доступе. По прибытии домой он решил покатать своих друзей по ночному Кукуштану», — сообщает ведомство.

Во время поездки водитель ударил автомобиль о бетонные клумбы, а под утро оставил его возле местного супермаркета. Машину вернули законному владельцу. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

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