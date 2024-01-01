Синоптики рассказали, какая будет погода в Перми в выходные 3 и 4 февраля Погода в Перми в выходные дни будет снежной и тёплой Поделиться Твитнуть

Синоптики спрогнозировали, какая будет погода в Перми в выходные 3 и 4 февраля. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в субботу ожидается умеренный снег, а в воскресенье небольшой.

Сообщается, что будет пасмурно. Температура воздуха 3 февраля будет держаться на уровне -4…-6 градусов, ночью — от -6 до -8 градусов. В воскресенье, 4 февраля, днём будет около -5...-7 градусов, а в ночное время ожидается -7... -9 градусов.

Также синоптики отмечают, что ветер будет преимущественно дуть с юга, юго-востока и юго-запада со скоростью 2-3 м/с. Влажность воздуха составит от 85 до 90%.

По прогнозам ГИС-Центра ПГНИУ, погода в Перми в выходные 3 и 4 февраля может стать самой тёплой в текущем месяце. К концу первой декады возможно арктическое вторжение. В ночные часы снова будут вероятны морозы до -25 градусов. Затем температурный фон постепенно вернётся к норме, но новых периодов тепла до конца зимы не ожидается.

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