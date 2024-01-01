Максим Артамонов Бывшие застройщики «Первого Пермского микрорайона» не смогли оспорить приговор Они должны заплатить более 646 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Пермский краевой суд 31 января оставил без изменения решение Свердловского районного суда Перми в отношении руководителей ООО «КамСтройИнвест», которые занимались строительством Первого Пермского микрорайона. В пользу «Фонда развития территорий» с них должна быть взыскана сумма убытков в размере 646 млн 297 тыс. 885,64 руб. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как отметили в суде, своими неправомерными действиями ответчики причинили существенный вред правам и законным интересам 280 дольщиков, права которых были восстановлены за счёт бюджетных денежных средств «Фонда развития территорий».

Как писал ранее «Новый компаньон», в августе прошлого года суд взыскал с руководителей компании-застройщика Первого Пермского микрорайона суд взыскал 2,2 млн руб.

В 2013 года компания «КамСтройИнвест» начала строительство «Первого Пермского микрорайона». В эксплуатацию планировалось сдать 12 трёхэтажных домов. Однако застройщик не справился со своими обязательствами.

В мае 2020 года Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор семейной паре: руководителя компании Алексея Лобанова и руководителя компании «Регион» (инвестор строительства ЖК) Ирину Лобанову за хищение средств дольщиков и злоупотребления отправили в колонию на шесть лет каждого.

Потерпевшими по данному делу были признаны 280 человек.

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