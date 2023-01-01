С руководителей компании-застройщика Первого Пермского микрорайона суд взыскал 2,2 млн рублей Деньги передадут обманутым дольщикам Поделиться Твитнуть

Первый пермский микрорайон

Архив ИД «Компаньон»

Арбитражный суд Пермского края по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего определил размер субсидиарной ответственности для руководителей компании «КамСтройИнвест» Алексея и Ирины Лобановых по обязательствам должника в сумме 2 млн 192,5 тыс. руб. и постановил взыскать солидарно с супругов эту сумму в пользу ООО «КамСтройИнвест». Ответчики могут обжаловать решение до 19 августа.

Напомним, «КамСтройИнвест» начало строительство «Первого Пермского микрорайона» в 2013 году. В эксплуатацию планировалось сдать 12 трёхэтажных домов. Однако застройщик не справился со своими обязательствами. В мае 2020 года семейной паре был вынесен приговор: руководителя компании Алексея Лобанова и руководителя компании «Регион» (инвестор строительства ЖК) Ирину Лобанову за хищение средств дольщиков и злоупотребления отправили в колонию на шесть лет каждого.

Потерпевшими по данному делу были признаны 280 человек.

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