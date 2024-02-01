Пермский край и Индоенезия обсудили перспективы сотрудничества в промышленности и торговле Поделиться Твитнуть

В рамках официального визита делегации Пермского края, возглавляемой губернатором Дмитрием Махониным, в республику Индонезия обсуждались перспективы сотрудничества между сторонами в промышленной и торговой сферах. Основная цель визита заключалась в поддержке пермских предприятий во вхождении на новые рынки за рубежом, а также в развитии сотрудничества с партнерами из дружественных стран и научно-технической сфере. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Это был первый официальный визит делегации региона в Индонезию, и в её состав вошли члены краевого правительства и представители восьми промышленных предприятий, включая АО «Элкам-Нефтемаш» и ООО «Меридиан». В рамках визита были проведены встречи с руководством российского посольства и торгпредства в Индонезии, а также с представителями органов власти этой страны.

В ходе встречи с торговым представителем России в Индонезии Александром Свининым и Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в республике Людмилой Воробьевой были обсуждены перспективы сотрудничества между Пермским краем и Индонезией. Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что Индонезия является страной с динамично развивающейся нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностью, и Пермский край готов сотрудничать в этих сферах. Он отметил, что на территории края располагаются предприятия, производящие необходимое оборудование и технологии для нефтяной отрасли, а также образовательные учреждения, готовящие высококвалифицированных специалистов.

Людмила Воробьева также высоко оценила перспективы взаимодействия между Пермским краем и Индонезией и отметила, что сотрудничество региона и страны нужно рассматривать на долгосрочной основе.

Кроме того, в ходе визита состоялись встречи с представителями министерства торговли и министерства промышленности республики Индонезия. Стороны обсудили вопросы выстраивания контактов между компаниями из Прикамья и индонезийскими предпринимателями. Также были рассмотрены различные механизмы и льготы для поддержки предприятий, работающих на территории края, такие как специальные инвестиционные контракты и статус «приоритетный инвестпроект». В регионе также создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Пермь», которая предоставляет резидентам различные преимущества.

По итогам встречи представители индонезийской стороны выразили благодарность делегации Прикамья и лично губернатору за визит. Они отметили, что краю открыты перспективы сотрудничества в нефтяной и газовой отраслях, а также в инфраструктурной сфере, энергетике, образовании и других областях. Стороны договорились более детально ознакомиться с опытом предприятий региона и республики, а также организовать участие компаний в промышленных выставках, как в Индонезии, так и в Пермском крае.

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