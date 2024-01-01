Максим Артамонов В мэрии Перми прокомментировали ситуацию с аварийными домами в Орджоникидзевском районе Ранее прокуратура возбудила уголовные дела о бездействии чиновников при расселении людей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пресс-служба администрации Перми распространила сообщение об аварийных домах в Орджоникидзевском районе, по расселению которых районная прокуратура возбудила уголовные дела.

В администрации сообщили, что с 2019 года расселение жильцов аварийных домов проводится по двум программам: по программе на 2019-2025 годы (в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда») и по адресной региональной программе на 2019-2023 годы, которая завершилась в 2023 году.

В программу расселения в рамках нацпроекта включены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. При этом часть домов (по улицам Александра Щербакова, 15, Бумажников, 2, Генерала Доватора, 34, Генерала Черняховского, 3, Корсуньская, 5 и 9, Ольховская, 29) были признаны аварийными после 1 января 2017 года, поэтому их не включили в программу по нацпроекту.

«Ограниченный объём финансирования региональной программы ранее не позволил включить в неё весь объем аварийного жилфонда, признанного таковым после 1 января 2017 года», — отметили в мэрии.

В прошлом году городское управлением жилищных отношений сформировало перечень домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года. Эти данные направят в краевой минстрой для формирования проекта региональной программы. Вопрос формирования самой программы будет рассматриваться уже после 2024 года.

Чиновники ссылаются на тот факт, что жильцам аварийных домов (на период до расселения) предлагаются помещения в манёвренном жилищном фонде. Обратиться с заявлением и документами на предоставление помещений можно в любой филиал МФЦ. Перечень документов можно посмотреть на сайте мэрии. Сколько пермяков из аварийных домов уже воспользовались этой возможностью, в администрации не уточнили.

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