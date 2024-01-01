Из-за аварийных домов в Перми на чиновников мэрии завели уголовное дело

По мнению прокуратуры, расселение зданий отложены без объективных причин

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Аварийное жилье

  Прокуратура Пермского края

Прокуратурой Орджоникидзевского района Перми проведена проверку деятельности администрации Перми и ее органов  в отношении расселения аварийного жилищного фонда. Результаты проверки показали, что местные органы самоуправления необоснованно продлевают сроки расселения граждан из аварийного жилья.

Так, было установлено, что многоквартирные дома по следующим адресам: ул. Бумажников, 2; ул. Александра Щербакова, 15; ул. Генерала Черняховского, 3; ул. Генерала Доватора, 34; ул. Корсуньская, 5 и 9; ул. Ольховская, 29 признаны аварийными и должны быть снесены. Срок расселения граждан установлен до 31 декабря 2024 года. Однако эти объекты не включены в  муниципальные и региональные программы по переселению из аварийного жилищного фонда, и на их расселение не предусмотрено финансирование из городского бюджета. Пресс-служба прокуратуры сообщает, что срок расселения граждан без объективных причин был продлён должностными лицами администрации до конца 2030 года.

По результатам проверки, прокуратурой переданы материалы надзорным органам, и правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ (халатность).

«Новый компаньон» направил запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию.


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