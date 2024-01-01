Максим Артамонов В Кудымкаре похоронят участника СВО Евгения Кетова Он погиб на Украине в конце прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кудымкарского муниципального округа

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб военнослужащий из Прикамья Евгений Кетов. Об этом сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа на официальной странице ВКонтакте.

Евгений родился 15 декабря 1979 года в д. Захарова Кудымкарского района Пермской области. Окончил Егоровскую среднюю общеобразовательную школу, а затем поступил в Лесотехническую школу Кудымкара.

В 2000 году его призвали на срочную службу в Вооружённые силы РФ. С 2002 года начал свою трудовую деятельность — работал в колхозе им. Кирова.

В сентябре 2023 года мужчина ушёл служить по контракту, а 27 декабря того же года погиб при выполнении боевых задач.

Прощание с Евгением Кетовым состоится сегодня, 2 февраля, с 12:00 в деревне Мижуева.

Как ранее писал «Новый компаньон», сегодня будет также похоронен другой участник СВО из Прикамья — нефтяник Илья Тютин. Гражданская панихида состоится 2 февраля в 12:00 в Осе.

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