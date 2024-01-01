В ходе СВО погиб нефтяник из Пермского края Похороны Ильи Тютина состоятся в Осе 2 февраля Поделиться Твитнуть

Илья Тютин

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В ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР при выполнении боевой задачи погиб житель города Оса Пермского края Илья Тютин. Об этом сообщили в городской администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего: «Скорбим вместе с вами. Пусть поддержка друзей, родных и всех осинцев поможет вам перенести тяжесть невосполнимой утраты».

Илья Тютин родился в Осе, окончил Осинский зооветеринарный техникум по специальности «ветеринария», однако всю трудовую жизнь посвятил нефтяной отрасли. «За добросовестный труд он дважды был награждён благодарственными письмами», — отметили чиновники.

Гражданская панихида состоится 2 февраля в 12:00 в Осе возле Центра культуры и досуга (ул. Горького, 71).

Ранее сообщалось, что в ходе СВО 29 января погиб уроженец Александровского муниципального округа Прикамья Вячеслав Шаров. Ему было 28 лет. О дате похорон военнослужащего будет сообщено дополнительно.

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