Стало известно, когда выйдет книга «Речфлот» Алексея Иванова Её выпустят в двух форматах под разными обложками Поделиться Твитнуть

фото со страницы Юлии Зайцевой во Вконтакте

Документальная книга «Речфлот» отправлена в печать, она выйдет тиражом 15 тыс. экземпляров в издательстве «Альпина нон-фикшн» 1 марта. Об этом сообщила продюсер писателя Юлия Зайцева.

«Мы решились на эксперимент. И выпускаем книгу сразу в двух форматах под разными обложками. Первый — в чёрно-белом оформлении и твёрдом переплёте продолжает дизайн документальной серии книг Алексея Иванова. Второй вариант, с цветной обложкой, мы издаём в мягком переплёте», — рассказала Зайцева в соцсетях.

В книге яркое и системное описание развития отечественного речфлота, исследованием которого Алексей Иванов занимается более десяти лет, и больше сотни графических иллюстраций различных типов судов, над которыми год работала художник Елена Мазур.

«Иванов сделал главное: за личными историями пароходчиков разглядел становление целой речной индустрии. Он показал её в системе и развитии. Книга «Речфлот» — это чтение для профессионалов, интеллектуалов и романтиков», — отметила продюсер.

В ближайшее время будет открыт предзаказ на издание.

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