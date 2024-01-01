В МФЦ Прикамья к 23 февраля начался благотворительный сбор для участников СВО Нужны резиновые сапоги, тёплое бельё, тепловизоры и бензопилы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В преддверии празднования 23 февраля, в МФЦ Пермского края началась масштабная акция по сбору помощи для жителей Прикамья, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Каждый желающий может принять участие в инициативе, принеся необходимые товары и продукты в ближайший офис «Мои Документы» в Перми или в Пермском крае. По завершении сбора, все пожертвования будут переданы в региональное отделение партии «Единая Россия», а оттуда направлены в адрес бойцов. О старте акции сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Организаторы сбора подчеркивают, что военнослужащим особенно необходимо тёплое нательное бельё, резиновые сапоги, демисезонные камуфляжные костюмы и предметы личной гигиены. Также требуются приборы ночного видения, тепловизоры, домкраты, монтировки, ломы, кувалды, молотки, топоры и бензопилы. В целях поддержки и поднятия морального духа солдат также приветствуются письма и детские рисунки.

Напомним, что акция не является первым опытом организации сбора помощи для бойцов в центрах «Мои Документы» Пермского края. В рамках аналогичной акции в 2023 году удалось собрать, как сообщалось, «сотни килограммов гуманитарной помощи».

Адреса МФЦ, в которых можно оставить гуманитарную помощь, можно посмотреть на официальном сайте учреждения mfc.permkrai.ru или уточнить по телефону 8 800 23 43 275.

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