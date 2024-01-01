Эксперты повысили кредитный рейтинг Пермского края Динамика социально-экономических показателей Прикамья оценивается выше, чем в целом по стране Поделиться Твитнуть

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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Пермского края с ruА на уровне ruА+, прогноз по рейтингу стабильный. Оба этих показателя относятся к категории А, которая характеризуется умеренно высоким уровнем кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивости по сравнению с другими субъектами Российской Федерации, хотя и чувствительна к негативным изменениям экономической обстановки. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития региона.

В агентстве пояснили, что повышение рейтинга обусловлено позитивной динамикой ряда экономических и бюджетных показателей в 2023 году. Например, в Прикамье наблюдается низкий уровень долговой нагрузки и расходов на обслуживание долга, при этом размерные характеристики экономики находятся на высоком уровне. Бюджет региона остается социально направленным, как и в предыдущем году.

Кредитный рейтинг является инструментом ранжирования регионов по кредитному качеству или риску неисполнения долговых обязательств в сравнении друг с другом, пояснила Татьяна Тирских, старший директор-руководитель отдела суверенных и региональных рейтингов. В настоящее время наблюдается положительная динамика по социально-экономическим показателям по стране. При этом Пермский край демонстрирует более позитивный рост по сравнению со всей страной.

Татьяна Тирских также отметила, что за 11 месяцев 2023 года доля промышленного производства в стране выросла на 3,6%, а в Пермском крае данный показатель превысил среднероссийский на 1,1 пункта. Кроме того, объём инвестиций в основной капитал в регионе за 9 месяцев 2023 года увеличился почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в то время как по стране этот показатель составил 10%. Реальные денежные доходы в регионе в третьем квартале 2023 года выросли на 6,3% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, в то время как по стране этот рост составил 4,9%.

Укрепление позиций Пермского края в рейтинге было обусловлено его высокими размерными показателями. Так, по оценке региона, объем ВРП в 2023 году составил 1,8 трлн руб., а ВРП на душу населения — 711,4 тыс. руб. Положительная динамика промышленного производства (индекс промышленного производства в январе-ноябре 2023 года составил 104,7% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года), объёмов строительства (135,6%) и розничной торговли (103,9%) также поддерживала ВРП. Эксперты также отметили, что бюджет региона сбалансирован и находится на высоком уровне. Доля налоговых и неналоговых доходов в доходах края по итогам отчетного года составила 81%. За 2023 год налоговые доходы увеличились на 24,2%, основная их часть приходится на налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы и налог на имущество организаций.

В 2023 году региональный бюджет был исполнен с дефицитом в 2,9 млрд рублей или 1,4% налоговых и неналоговых доходов, который был покрыт за счёт инфраструктурного бюджетного кредита, специального казначейского кредита, бюджетного кредита на опережающее финансирование расходов, остатков средств на счетах.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение агентства относительно способности региона исполнять принятые на себя финансовые обязательства. При этом, стабильный прогноз, как отметили в агентстве, означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.

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