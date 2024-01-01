Екатерина Артёмова В Перми будут судить за разбой четверых местных жителей Они напали на мужчину и требовали у него более 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Прикамья, которые напали на мужчину на улице и требовали передать им более 1 млн руб. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый организованной группой, в особо крупном размере).

Сообщение о нападении поступило в полицию в апреле прошлого года. Установлено, что двое фигурантов выследили потерпевшего у банкомата. На выходе они передали приметы потенциальной жертвы двоим подельникам, которые затем сели в автомобиль мужчины и, угрожая ножом, потребовали передать им деньги. Для убедительности злоумышленники нанесли несколько резаных ран потерпевшему. Потерпевший начал движение и стал сигналить клаксоном, чем привлёк внимание прохожих. Граждане попытались задержать злоумышленников, но фигурантам удалось скрыться.

Позже полиция задержала подозреваемых — ими оказались жители посёлков Сылва и Новые Ляды в возрасте от 20 до 30 лет. На время следствие они были заключены под стражу. В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела будут направлены в Свердловский районный суд Перми.

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