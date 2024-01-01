Реальная зарплата в Прикамье выросла на 8,6% Самые высокие заработки — в сфере информации и связи Поделиться Твитнуть

По данным Пермьстата, в Прикамье среднемесячная начисленная заработная плата работников за ноябрь 2023 года сложилась в размере 61,6 тыс. руб. По отношению к ноябрю 2022 года её рост составил 15,3%. Реальная заработная плата (с учётом изменения цен на потребительские товары и услуги по сравнению с базисным периодом) в ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 года увеличилась на 7,2%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-ноябрь 2023 года в регионе сложилась на уровне 58,5 тыс. руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 14,7%. Реальная среднемесячная зарплата за период выросла на 8,6%.

В регионе сохраняется большая дифференциация зарплат в зависимости от видов экономической деятельности. Так, сотрудник информационной отрасли в ноябре в среднем заработал 90,6 тыс. руб., что почти в полтора раза больше средней зарплаты по региону. В отраслях добывающей промышленности и финансовой сфере заработок превысил средний по краю на треть и составил соответственно 82,8 и 81,7 тыс. руб.

Самой низкооплачиваемой в ноябре стала деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 32,6 руб. Чуть больше заработали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (36,8 тыс. руб.) и сельского, лесного хозяйства (39,2 тыс. руб.).

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