Андрей Стрельцов «Молот» разгромил «Кристалл» И вернулся на первую строчку в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

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Заключительный матч домашней серии игр в рамках регулярного чемпионата ВХЛ пермский «Молот» в среду сыграл с саратовским «Кристаллом». Встреча завершилась крупной победой «молотобойцев» 7:2.

Первый период пермские хоккеисты выиграли со счётом 1:0. Гол в свой актив записал Максим Игнатович. Основные события развернулись во второй двадцатиминутке. Иван Ларичев, Егор Манин, Дмитрий Воробьев и Владимир Пешехонов забросили в ворота соперников четыре шайбы. Саратовские хоккеисты сумели ответить лишь двумя. Окончательный итог встречи в заключительной трети матча подвели Алексей Шубин и Захар Зимин.

«Молот» завершил домашнюю серию игр. После небольшой паузы пермская команда отправится на выезд, который стартует 6 февраля матчем против «Норильска».

Подопечные Павла Зубова, не смотря на досадные осечки в двух предыдущих играх сумели вновь подняться на первое место в турнирной таблице.

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