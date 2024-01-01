Краевому минсоцу поручено приступить к исполнению нового указа президента о многодетных семьях Сейчас в Прикамье проживает 36 тысяч таких семей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Под председательством губернатора Пермского края состоялось совещание, на котором обсудили реализацию в регионе указа президента РФ «О мерах поддержки многодетных семей». Указ направлен на улучшение жизни семей и демографической ситуации в стране и в Прикамье.

Указ, о котором идёт речь, был подписан президентом 23 января. Главное нововведение заключается в том, что теперь на федеральном уровне закреплено единое определение статуса многодетной семьи. Согласно документу, многодетной семьей в РФ является семья, имеющая трёх и более детей, и это статус устанавливается бессрочно. Ранее данный статус существовал только на уровне регионов, и в каждом субъекте могли действовать разные правила и условия.

Министр социального развития Прикамья Павел Фокин сообщил, что в соответствии с указом многодетные семьи теперь будут получать меры социальной поддержки до тех пор, пока старший ребенок не достигнет возраста 18 или 23 лет, если он получает очное образование. Благодаря закреплению статуса на федеральном уровне многодетные семьи сохранят свои льготы даже при изменении места жительства.

В краевом минсоце уточнили, что после вступления в силу нового указа, все действовавшие ранее федеральные и региональные льготы для многодетных семей сохранятся.

По итогам совещания Дмитрий Махонин поручил региональному ведомству обеспечить исполнение нового указа президента.

«Вопросы демографии имеют для нас большое значение. Важно продолжать помогать многодетным, молодым семьям. Для этого необходимо создать понятную для всех систему мер поддержки», — отметил губернатор.

В настоящий момент в Пермском крае проживает 36 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается более 120 тыс. детей.

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