Максим Артамонов В Прикамье похоронят участника спецоперации из Чердынского округа Он погиб в середине января этого года Поделиться Твитнуть

Фото: Анна Батагова

В посёлке Рябинино под Чердынью 1 февраля пройдёт прощальная панихида с рядовым контрактной служба Артуром Авотсом, который погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети ВКонтакте глава Чердынского городского округа Анна Батагова.

Артур погиб 14 января этого года и представлен к награждению Орденом Мужества (посмертно).

Глава муниципалитета выразила соболезнования родным и близким погибшего.

В беседе с «Новым компаньоном» она рассказала, что Артур Авотс родился 26 сентября 1989 года в п.Рябинино. Он был из многодетной семьи. Закончил 9 классов местной школы, а в 2007 году — ПУ №49 в Чердыни по специальности «Мастер по ремонту МТП и ТО».

Она также добавила, что Артур Авотс проходил военную службу по призыву с 16 декабря 2007 года по 5 июня 2009 года, а 15 августа 2023 года заключил контракт о прохождении военной службы и погиб 14 января. Поскольку в Рябинино нет своего кладбища, военнослужащего похоронят в с.Серёгово (входит в состав Рябининского сельского поселения).

Как ранее сообщал «Новый компаньон», сегодня в Чердыни похоронили рядового контрактной службы Романа Мырзина — военнослужащего убили 5 января 2024 года. Обстоятельства его гибели не разглашаются.

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