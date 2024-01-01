Полиция задержала мужчину, причастного к избиению подростка в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы смогли выявить и задержать мужчину, причастного к жестокому избиению 16-летнего подростка в Пермском крае. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Нападение произошло возле магазина в Березниках вечером 28 января. По словам подростка, мужчина сначала нанёс ему удар в лицо, а затем повалил в снег и начал пинать. Ему будто бы не понравилось, что куртка на молодом человеке была расстёгнута. Злоумышленник также угрожал юноше отрезать голову, если кадры нападения будут опубликованы в социальных сетях.

В результате ЧП пострадавший получил серьезные травмы, и его мать обратилась за помощью в полицию.

Как рассказали в УМВД, подозреваемым оказался житель Березников, 1986 года рождения. В настоящее время он задержан.

По факту побоев Следственным управлением Следственного комитета России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело.





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