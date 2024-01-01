Избил и обещал отрезать голову: в Прикамье мужчина напал на подростка Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Березниках Пермского края возле магазина по ул. Юбилейной, 110 мужчина напал на подростка и жестоко его избил. Инцидент произошёл вечером 28 января. Сообщение в соцсетях разместила мать 16-летнего пострадавшего.

Она написала, что её сын по пути домой собирался зайти в магазин, но дорогу ему преградил пьяный мужчина, которому не понравился внешний вид и одежда подростка.

Во время словесной перепалки нападавший якобы ударил несовершеннолетнего по лицу, а когда тот упал на землю, начал его пинать и угрожал отрезать юноше голову, если он выложит фотографии инцидента в интернет.

В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали perm.aif.ru, что мать подростка написала заявление в полицию о том, что неизвестный избил её несовершеннолетнего сына.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается лицо, причастное к нанесению телесных повреждений подростку», — сообщили в МВД.

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