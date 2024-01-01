В Перми построят новый металлопрокатный завод На предприятии будет возможность трудоустроить 50 сотрудников Поделиться Твитнуть

фото: минимущества Пермского края

Агентство инвестиционного развития (АИР) Пермского края направило в комиссию по ПЗЗ предложение установить территориальную зону производственно-коммунальных объектов третьего класса вредности (ПК-3) на участке, расположенном в Свердловском районе Перми. Речь идёт об участке площадью 33,7 тыс. кв. м, расположенном по адресу ул. Героев Хасана, 80А.

В рамках данной промышленной зоны планируется строительство металлопрокатного завода. Ранее строительство предприятия уже было включено в список приоритетных инвестиционных проектов Пермского края. Для реализации данного плана ООО «Пермский металлопрокатный завод» намерено инвестировать 1,84 млрд руб. в создание нового производства.

В настоящее время на данном участке разрешено размещать складские помещения. Однако для реализации проекта необходимо изменить разрешенное использование на «тяжелую промышленность 6.2».

Участники комиссии поддержали предложение и направили проект на рассмотрение в правительство Пермского края.

Отметим, что на территории по адресу ул. Героев Хасана, 80Е планируется размещение основного производственного здания, вспомогательных цехов и складов. Предполагается, что объекты будут обеспечены автомобильной и железнодорожной инфраструктурой. На новом предприятии будет возможность трудоустроить 50 сотрудников.

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