Более 60% жителей Прикамья хотели бы сменить работу в 2024 году Примерно четверть стремятся получить ИТ-специальность Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае в начале года 61% опрошенных негативно оценили свои карьерные перспективы, 28% прогнозируют стабильное положение на рынке труда, это сопоставимо с показателями в целом по России, и только 11% пермяков считают, что в плане карьеры 2024 год будет для них позитивным. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

Позитивные прогнозы относительно своей карьеры чаще всего дают специалисты по управлению персоналом и тренингам (40%), высшего и среднего менеджмента (37%), а также сферы производства (33%). Негативные — сотрудники таких профессиональных сфер, как «Искусство, развлечения, массмедиа» (66%), «Безопасность» (57%), «Медицина, фармацевтика» (54%). В стабильности чаще уверены работники розничной торговли (38%).

В смене сферы деятельности заинтересован 61% пермяков, особенно это специалисты по закупкам (71%) и работники сферы безопасности (66%).

Примерно четверть (24%) хотели бы переучиться на какую-нибудь ИТ-специальность. Около 8% рассчитывают перейти в категорию высшего или среднего менеджмента.

Опрос проводился с 12 по 20 января 2024 года среди 3 тыс. российских соискателей.

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