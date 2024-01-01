Росстат: население Прикамья сократится почти на 260 тысяч человек К 2046 году в регионе останется 2,2 млн жителей Поделиться Твитнуть

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На сегодня в Прикамье проживают 2,5 млн человек, а к 2046 году останется только 2,2 млн. Через два десятка лет население Пермского края сократится на 263,8 тыс. Об этом пишет «Рифей» со ссылкой на демографический прогноз Росстата.

Снижение численности населения Прикамья будет обеспечивать постоянное превышение смертности (от 31,6 до 33,9 тыс. в год) над рождаемостью (от 20 до 23,8 тыс. в год). Также до 2042 года ожидается миграционный отток.

В целом по России численность населения со 146,45 млн человек сейчас сократится до 138,77 млн человек к 1 января 2046 года. Доля населения трудоспособного возраста при этом немного подрастёт с 57 до 57,5%. Женщин по-прежнему будет больше, чем мужчин — на 1 января 2046 года на тысячу мужчин будет приходиться 1138 женщин.

Ожидаемая продолжительность жизни вырастет в 2045 году до 79,83 года, при этом ожидаемая продолжительность жизни женщин достигнет 83,24 года, а мужчин — 75,89 года.

В соответствии с расчётными показателями демографического прогноза, в 2045 году родится 1,43 млн младенцев, суммарный коэффициент рождаемости составит 1,663 (число детей в расчёте на одну женщину).

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