Для съёмок фильма в Перми закроют тоннель на Дзержинского Поделиться Твитнуть

Для съёмок художественного фильма на несколько часов закроют движение в тоннеле в Дзержинском районе Перми. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

«С 22:30 1 февраля до 06:00 2 февраля кратковременно будет ограничено движение всех видов транспорта, включая трамвай, в тоннеле между улицами Дзержинского и Строителей», — уточнили в ведомстве.

Объезд закрытого участка возможен через площадь Гайдара и ул. Локомотивную.

Напомним, движение транспорта через тоннель по ул. Дзержинского в Перми возобновилось 17 декабря 2023 года. До этого с сентября он был закрыт для выполнения работ по переустройству трамвайных путей. Сначала движение обещали восстановить к 15 октября, но накануне этой даты минтранс сообщил о продлении перекрытия тоннеля.

В министерстве позднее пояснили, что подрядчик сорвал график, не успел выполнить весь объём ремонтных работ и будет оштрафован.

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