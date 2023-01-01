Движение транспорта через тоннель на улице Дзержинского в Перми открыто Поделиться Твитнуть

С 17 декабря в тоннеле по ул. Дзержинского (между ул. Дзержинского и ул. Вишерской) в Перми возобновилось движение всех видов транспорта. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Напомним, проезд здесь закрыли 4 сентября и обещали восстановить движение к 15 октября, однако накануне этой даты ведомство распространило информацию о продлении перекрытия тоннеля до конца дня 15 декабря.

В министерстве тогда пояснили, что подрядчик не успел выполнить работы по переустройству трамвайных путей и будет оштрафован.

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