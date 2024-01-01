В Перми пассажиры оплатили проезд с помощью приложения по геолокации более 72 тысяч раз Новый способ оплаты проезда чиновники ввели для борьбы с безбилетниками Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Глава Перми Эдуард Соснин рассказал о первых результатах внедрения нового способа оплаты проезда в общественном транспорте. Речь идёт об оплате по геолокации через приложение «Транспортная карта Пермь». Об этом чиновник сообщил в своём telegram-канале.

По словам Соснина, за два месяца пермяки воспользовались приложением больше 72 тыс. раз, а в самом приложении за это время добавилось 34 872 новых пользователя.

«В общем объёме транзакций 72 тысячи — не самое большое число. Но это говорит о том, что всё больше людей выбирают среди прочих способов оплаты проезда онлайн-формат, а цифровизация отрасли даёт результат и в повышении удобства пассажиров, и в повышении платёжной дисциплины», — высказал свою точку зрения чиновник и похвастался, что опыт внедрения оплаты проезда по геолокации у Перми «один из первых в России».

Напомним, мобильная версия приложения «Транспортная карта Пермь» была введена на общественном транспорте города для борьбы с безбилетниками. Чиновники мэрии считают, что через приложение пермякам стало удобнее оплачивать проезд, так как не требуется сканировать QR-код.

Об этом нововведении и других мерах повышения собираемости платежей в автобусах и трамваях представители администрации Перми рассказывали на декабрьской пленарке гордумы в конце прошлого года.

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