Стало известно, сколько животных выехали из Прикамья за границу с начала года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С начала 2024 года управлением Россельхознадзора по региону на территории Пермского края было оформлено 23 ветеринарных сертификата формы № 5а на вывоз некоммерческих животных-компаньонов и сельскохозяйственных животных за границу. Странами назначения стали Австрия, Азербайджан, Беларусь, Италия, Киргизия, Казахстан, Китай, Сербия, Турция, Таиланд, Узбекистан, Черногория и Франция.

В течение аналогичного периода 2023 года из региона было вывезено 22 животных (14 собак и 8 кошек), которые отправились в страны: Австрия, Армения, Беларусь, Грузия, Испания, Израиль, Казахстан, Сербия, Турция, Таиланд и Черногория.

Все животные перед экспортом были чипированы, прошли 30-дневный карантин, в рамках которого были сделаны все необходимые вакцинации и обработки.

Для животных были оформлены экспортные ветеринарные сертификаты, подтверждающие эпизоотическое благополучие места вывоза, а также евросправки.

Управление напоминает, что время оформления указанных экспортных документов инспектором можно значительно сократить, если владелец животного заблаговременно оформляет заявку в системе предварительного оформления экспортных ветеринарных сертификатов ГИС «е-cert».

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