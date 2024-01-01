Максим Артамонов Жителей Прикамья предупредили о гололёде и изморози 31 января В МЧС советуют пешеходам и автомобилистам быть внимательными и осторожными Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 31 января на территории Пермского края ожидаются гололёдно-изморзевые отложения. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В связи с неблагоприятными погодными условиям в Прикамье возможны происшествия на системах ЖКХ, обрывы линий электропередач и коммунальные аварии. Возрастает и риск возникновения ДТП и автомобильных пробок.

В МЧС рекомендуют жителям Прикамья обходить линии электропередач, соблюдать технику безопасности при использовании электроприборов. При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности

Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, движение осуществлять с учетом дорожного покрытия ,а пешеходам — быть внимательными при переходе проезжей части.

Кроме того, в МЧС напоминают, что при неблагоприятных погодных условиях не стоит приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не давать находиться в таких местах детям.

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