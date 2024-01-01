В ГИБДД рассказали подробности столкновения фур на трассе Пермь – Екатеринбург В аварию попали не два, а три большегруза Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

В ГИБДД сообщили подробности ДТП с большегрузами на трассе Пермь — Екатеринбург. Как пишет «Рифей» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции, авария произошла 29 января около 23:00 на 149-м километре автодороги. По информации правоохранительных органов, 24-летний водитель КАМАЗа потерял управление прицепом, тот оказался на встречной полосе, в результате произошло столкновение с грузовым автомобилем марки Mercedes. Затем большегруз Sitrak, двигавшийся позади Mercedes, врезался в него.

В результате происшествия пострадал 38-летний водитель Mercedes, он получил телесные повреждения. В настоящее время полиция проводит проверку по этому факту.

Напомним, видео с последствиями ДТП было опубликовано в социальных сетях. Съемку сделал случайный водитель, который оказался на месте происшествия. На кадрах видно, что кабина одной из фур полностью смята, кузов другого большегруза серьезно поврежден, по дороге разбросаны коробки. Из-за темноты третий автомобиль не видно, поэтому сначало сообщалось о столкновении двух автомобилей.

Ранее в Прикамье из-за сильных снегопадов неоднократно ограничивалось движение грузовиков по дорогам региона. Ограничения вводились на несколько дней как на федеральных, так и региональных и межмуниципальных трассах. Накануне МЧС предупреждало о новых снегопадах.

В ГИБДД просят водителей быть более осторожными, соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные условия при планировании поездок.





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