Труппа Пермского балета пополнилась бразильцами Габриэл Лопес станет премьером Поделиться Твитнуть

Пермский академический театр оперы и балета

С февраля бразилец Габриэл Лопес станет премьером балетной труппы Пермского театра оперы и балета, а его соотечественник Натан Фернандес будет солистом. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Габриэл Лопес хорошо известен пермской публике. В 2018 году он заявил о себе на конкурсе «Арабеск"и получил предложение присоединиться к труппе Пермского балета. Он танцевал главные партии в «Лебедином озере», «Щелкунчике», «Золушке», «Шахерезаде», «Ромео и Джульетте» и других. За своё исполнение соло в «Баядерке» он был номинирован на театральную премию «Золотая маска». В сезоне 2022/23 Габриэл Лопес выступал в труппе Dance Alive National Ballet в штате Флорида, США.

Пермский академический театр оперы и балета

Натан Фернандес является лауреатом международных конкурсов и начал свою творческую карьеру в труппе Dance Alive National Ballet в штате Флорида, США. В его репертуаре такие роли, как Базиль в «Дон Кихоте», Али в «Корсаре», главные и сольные партии в «Щелкунчике» и «Лебедином озере», а также постановки Хайнца Шперли и Лукаса Пьерре.

Напомним, в конце 2023 года стало известно, что премьер труппы Пермского театра оперы и балета Иван Суродеев переезжает в Австралию, где в этом году будет выступать в Балете Квинсленда (Queensland Ballet).

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