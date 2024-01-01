В 2024 году в Пермском крае планируется привести в порядок около 90 км дорог Будут отремонтированы 15 мостов и путепроводов по всему региону Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Прикамье продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», который был запущен по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В рамках дорожного национального проекта в 2024 году запланировано привести в порядок около 90 км дорог и отремонтировать 15 мостов и путепроводов по всему региону.

В Перми планируется отремонтировать 12 городских улиц общей протяжённостью более 13 км. Благодаря поручению губернатора Пермского края о заблаговременной контрактации, на большинстве улиц удалось провести ремонт и приёмочную комиссию ещё в 2023 году. В настоящее время уже проводится контрактация работ из плана на 2025 год. С началом строительного сезона 2024 года начнутся работы на улицах Героев Хасана, Народовольческой, Монастырской, Ласьвинской и других.

В Пермском муниципальном районе уже почти полностью завершён ремонт участков автомобильных дорог между Култаево и Нижними Муллами, а также в районе деревни Касимово. Работы на этих объектах будут завершены в 2024 году.

Программа «Мосты и путепроводы» также продолжается, в неё вошло 15 объектов на 2024 год. Будет завершён мост через Чусовую. Кроме того, планируется ремонт мостов через реки Бикбардинка, Солодовка, Колва и другие.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что национальный проект позволяет подходить к ремонту дорог комплексно. Благодаря этому на ремонтируемых участках появляется не только новый асфальт, но и устанавливаются ограждения, остановочные павильоны, организуются съезды, тротуары, оборудуются светофоры и комплексы фотовидеофиксации. Всё это делает дороги комфортными и безопасными для автомобилистов и пешеходов. Обновление ключевых транспортных артерий также способствует развитию муниципалитетов и Пермской агломерации в целом.

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