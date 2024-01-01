В Прикамье скончался заслуженный учитель России Георгий Одинцов Он был почётным гражданином Краснокамска Поделиться Твитнуть

Георгий Одинцов

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В понедельник, 29 января, скончался заслуженный учитель школы РФ, почётный гражданин города Краснокамска, ветеран педагогического труда, учитель химии Георгий Одинцов. Об этом сообщили в администрации Краснокамска и выразили искренние соболезнования родным и близким.

Георгий Александрович был уроженцем Кировской области, окончил институт и начал педагогическую деятельность в Казахской ССР. Переехал в Краснокамск Пермской области в 1980 году.

Много лет был учителем химии в средней школе № 1. За годы работы разработал сборник задач и авторский курс по органической химии. За свой труд Георгий Одинцов имеет много званий, является победителем конкурса лучших учителей России.

В 2006 году Георгию Одинцову за весомый вклад в сфере образования и воспитание молодёжи присвоили звание «Почётный гражданин города Краснокамска». В 2010 году он удостоен звания «Имя в истории Краснокамска. Учитель», вписан в книгу «Золотые имена Краснокамска».

Прощание с учителем состоится 1 февраля 2024 года.

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