Андрей Стрельцов В Перми «Амкар» объявил о подписании контракта со старшим тренером Этот пост отдан воспитаннику якутского футбола Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Сергей Шишкин назначен помогать главному тренеру ФК «Амкар» Андрею Блажко. Как сообщает сайт клуба, выполнять функции старшего тренера будет воспитанник якутской футбольной школы.

Специалист в своё время работал главным тренером барнаульского «Динамо» и футбольного клуба «Якутия». Кроме того, он тренировал молодёжь в Академии самарских «Крыльев Советов» и Академии Коноплёва. Отметим, что с барнаульским «Динамо» Шишкину удалось завоевать «серебро» и «бронзу» в чемпионате второго дивизиона.

В карьере игрока выступал за самарские «Крылья Советов», воронежский «Факел», элистинский «Уралан», тольяттинскую «Ладу» и другие клубы.

Напомним, новый сезон «Амкар» начнёт в дивизионе Б (бывшая третья лига). Предыдущий тренерский штаб в полном составе был отправлен в отставку в ноябре прошлого года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.