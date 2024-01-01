На жителя Прикамья, угрожавшего отрезать подростку голову, возбудят дело На сообщения в соцсетях отреагировал председатель СКР Александр Бастрыкин Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту жестокого избиения подростка в Пермском крае, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идёт о нанесении телесных повреждений и угрозах 16-летнему юноше в Березниках. По словам его матери, на улице на сына напал пьяный мужчина, который нанёс ему удар по лицу, уронил на землю, пинал ногами и угрожал отрезать голову.

Александр Бастрыкин узнал о данной ситуации из социальных сетей и СМИ и поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю начать уголовное дело. Ранее органами следкома была начата доследственная проверка.

Как уже писал «Новый компаньон», инцидент произошёл вечером 28 января возле магазина по ул. Юбилейной, 110. На подростка напал пьяный мужчина, которому не понравился его внешний вид (расстёгнутая куртка).

Во время словесной перепалки нападавший ударил несовершеннолетнего по лицу, а когда тот упал на землю, начал его пинать и угрожал отрезать юноше голову, если он выложит фотографии инцидента в интернет.

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