Суд оставил в СИЗО обвиняемого в мошенничестве бизнес-тренера из Пермского края Аяза Шабутдинова обвиняют в крупном мошенничестве Поделиться Твитнуть

Аяз Шабутдинов

ТАСС

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты и отказал в освобождении из СИЗО блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, который обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает РИА Новости.

«Решение Таганского суда Москвы остаётся без изменения, жалобы адвокатов не удовлетворены», — объявила судья.

Адвокаты продолжают считать решение суда первой инстанции необоснованным и настаивают на замене меры пресечения на домашний арест или залог. Защитник Калой Ахильгов отметил, что суд может самостоятельно определить размер залога в любой сумме, которую посчитает необходимой.

Адвокаты также отметили, что компания Шабутдинова под названием «Лайк Центр» не является «однодневкой», и все предлагаемые ими курсы осуществлялись на основании лицензии, выданной министерством образования.

«Я не вижу рисков в переводе меня на домашний арест. Я мог бы продолжать работу на благо наших клиентов», — заявил Шабутдинов, выступая через видеосвязь.

По данному делу уже признано потерпевшими 15 человек, и в настоящее время проводится проверка по более чем 25 заявлениям.

Предприниматель и блогер Аяз Шабутдинов был задержан в Москве в ноябре прошлого года. Бизнес-тренеру и основателю «Лайк Центра» предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.

Аяз Шабутдинов ранее жил в посёлке Куеда Пермского края. В 2012 году основал сеть хостелов Like Hostel, позже запустил ещё несколько проектов под брендом Like. В 2015 году в составе холдинга открылась бизнес-школа «Like Центр» в Москве. По информации на сайте школы, там проходят различные курсы и марафоны, которые могут помочь предпринимателям «найти партнёров по бизнесу, узнать точки роста и увеличить доход бизнеса». Шабутдинов также вёл ВКонтакте свой блог «Из Куеды», где давал «инструкции, как стать миллионером».

По итогам 2022 года Аяз Шабутдинов вошёл в число самых высокооплачиваемых блогеров России. По данным аналитиков Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и сервиса аналитики и управления социальными сетями LiveDune, он заработал за год 600 млн руб. Для сравнения: доход Елены Блиновской оценивался в 450 млн руб.

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