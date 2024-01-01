Максим Артамонов В Перми будут судить рецидивиста за участие в экстремистском сообществе АУЕ На период следствия его этапировали из колонии в пермское СИЗО Поделиться Твитнуть

В Перми прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 49-летнего местного жителя. Его обвинили в участии в деятельности экстремистской организации и занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Расследованием уголовного дела занимался Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, осуждённый, отбывая наказание в исправительном учреждении, в период с 30 октября 2020 года по 1 января 2021 стал участником движения АУЕ (признано экстремистским, его деятельность на территории России запрещена). Цель деятельности этого движения — криминальная и экстремистская идеология. В её основе лежит отрицание законопослушного поведения, общепринятых моральных принципов и правил.

В колонии он был объявлен «положенцем». Мужчина распространял криминальное влияние и преступную идеологию в крае, оказывал покровительство лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, разрешал спорные ситуации.

По данным Properm, его задержали по экстремистскому составу преступления зимой прошлого года на территории колонии, где он отбывал наказание, а затем этапировали в пермское СИЗО. Он будет находиться там на период следствия. Издание уточняет, что ранее мужчина отбывал наказание за торговлю наркотиками, и это был уже третий приговор, вынесенный обвиняемому.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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